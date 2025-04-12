Karlıova-Erzurum yolunda kar kuyruğu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Erzurum arasındaki karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız yapan kar nedeni ile ilçede hayat durma noktasına geldi. Yer yer 40 santimetreyi aşan kar, en çok araç sürücülerini mağdur etti.

Karlıova-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı nedeni ile kapandı. Yolu kullanan sürücüler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Kar nedeni ile aksamalara neden olan yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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