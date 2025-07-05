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        Haberler Yemek Yapma Karpuzu bir de böyle deneyin! Yazın serinlik arayanlara karpuz, nane ve beyaz peynirle hazırlayabileceğiniz en ferah salata!

        Karpuzu bir de böyle deneyin! Yazın serinlik arayanlara karpuz, nane ve beyaz peynirle hazırlayabileceğiniz en ferah salata!

        Yaz mevsimiyle birlikte mutfaklarda ferahlık arayışı da başlıyor. Ağır yemeklerden uzak, hafif ve serinletici tarifler ön plana çıkıyor. Özellikle karpuz gibi yazın simgeleriyle hazırlanan tarifler, sıcak havalarda hem serinletiyor hem de damakta iz bırakıyor. İşte nane, karpuz ve beyaz peynirin mükemmel uyumuyla hazırlanan ferahlatıcı bir salata...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:11
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        Sıcak yaz günlerinde mutfakta uzun vakit geçirmek istemeyenlerin imdadına pratik tarifler yetişiyor. Tatlı-tuzlu dengesiyle dikkat çeken bu özel salata tarifi, yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanabiliyor. Serinleten etkisiyle yaz sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday. İşte hem sağlıklı hem de çok lezzetli naneli karpuzlu beyaz peynirli salata...

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        NANELİ KARPUZLU BEYAZ PEYNİRLİ SALATA TARİFİ

        MALZEMELER:

        2 dilim karpuz (çekirdekleri çıkarılmış, küp doğranmış)

        100 gram beyaz peynir

        1 avuç taze nane yaprağı

        1/2 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş, tuzla ovulmuş)

        1 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 tatlı kaşığı nar ekşisi (veya limon suyu)

        Taze çekilmiş karabiber

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        HAZIRLANIŞI:

        Karpuzları küçük küpler halinde doğrayın ve servis kasesine alın. Üzerine ufalanmış beyaz peyniri serpiştirin. Nane yapraklarını koparıp ekleyin.

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        Soğanları tuzla ovup yumuşattıktan sonra sudan geçirerek fazla tuzunu alın ve salataya dahil edin. Zeytinyağı ve nar ekşisini üzerine gezdirin. Taze çekilmiş karabiberle lezzeti tamamlayın. Tüm malzemeleri nazikçe karıştırarak soğuk servis edin.

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