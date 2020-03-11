Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 02.47'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, deprem de ölen ya da yaralanan olmazken, hasar olup olmadığı henüz netleşmedi.

DHA'nın haberine göre; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Belencik Köyü, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.