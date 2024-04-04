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        Haberler Yaşam Kars'ta kara ve kızıl akbabalar ile kurt av başında görüntülendi

        Kars'ta kara ve kızıl akbabalar av başında görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların ısınmasıyla canlanan doğada, kara ve kızıl akbabalar ile bir kurt yemek yerken görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:26
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        Av başında görüntülendi! Kanat açıklığı 3 metre
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        Türkiye'de kanat açıklığı en büyük kuş olan kara ve kızıl akbabalar, ilçenin Hançerli düzü mevkisinde beslenirken görüldü.

        Akbabalar karınlarını doyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.

        Bölgeye gelen bir kurt da akbabalardan kalan bir parçayı alıp götürdü.

        Kanat açıklığı 3 metre olan kara ve kızıl akbabalar, günde yaklaşık 500 kilometreyi hiç enerji harcamadan katediyor ve bölgedeki ölmüş hayvanlardan beslenerek doğanın temizlenmesine yardımcı oluyor.

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