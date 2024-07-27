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        Haberler Yaşam Kars'ta yağmurların ardından ortaya çıkan kelebekler doğayı süslüyor

        Kars'ta yağmurların ardından ortaya çıkan kelebekler doğayı süslüyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir süredir etkili olan sağanağın ardından meralarda açan çiçeklerde gezen kelebekler, doğaya güzellik katıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:22
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        Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 600 rakımlı Kızılçubuk, Keklik Vadisi ve Çataldere bölgesi, yağışların ardından rengarenk açan çiçekler ve kelebeklerle bezendi.

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        Mavi, kırmızı, kahverengi ve beyaz renkleriyle kondukları çiçekleri süsleyen kelebekler, doğaya ayrı güzellik katıyor.

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        Doğa fotoğrafçısı Bilal Karaağaç, Sarıkamış'ın doğasının fotoğrafçılar için bulunmaz güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

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        Karaağaç, doğadaki kelebeklerin çekimini yapmanın keyifli olduğunu belirterek, "Yağmurların ardından amatör fotoğrafçılar olarak Sarıkamış'ın doğasına çıktık.

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        Sarıkamış'ın doğal yaşamını, kelebekleri, doğal güzellikleri kendimizce fotoğraflamaya çalıştık. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıları buraya bekleriz" diye konuştu.

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        Musa Güneş ise doğa fotoğrafçılığına yeni başladığını dile getirerek, "Ağabeylerimizle Sarıkamış ormanındaki kelebeklerden zor da olsa bir kare yakalayabildik. Buraların gerçekten çok güzel bir doğası var" dedi.

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        #Kelebek
        #kars
        #sarıkamış
        #haberler
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