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        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Karşı konulmaz sarımsaklı ekmek tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir ve püf noktası?

        Karşı konulmaz sarımsaklı ekmek tarifi nasıl yapılır?

        Fırında közlenmiş sarımsak ile yapılan bu ekmek tarifi sofraların vazgeçilmezi olacak. Çıtır sarımsaklı ekmek tarifini sizler için derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:39
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        SARIMSAKLI EKMEK TARİFİ MALZEMELER

        - 2 baş sarımsak

        - Zeytinyağı

        - 200 gram Tereyağı

        - 2 dal kekik veya biberiye

        - Tuz ve karabiber

        - yarım demet maydanoz

        - sumak

        - 1 adet baget ekmeği

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        SARIMSAKLI EKMEK NASIL YAPILIR?

        Sarımsak demetinin başını kesin ve birer kaşık zeytinyağı döküp tuz ve karabiber serpip yağlı kağıt içerisinde 200 derecede 1 saat 10 dakika kadar pişirin.

        Tereyağını yumuşaması için oda sıcaklığında bekletin. Pişen sarımsakların ılımasını bekleyin.

        3

        Tereyağını bir kaseye alın. Üzerine pişen sarımsakların iç kısımlarını ekleyin ve içine kıyılmış maydanoz, kekik, sumak, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

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        Eklemeyi uzunlamasına kesip hazırladığınız harcı sürüp, 200 derecede 5 dakika kadar kızartın.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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