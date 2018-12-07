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"Kartal Yuvası"ndaki tarihi cami asırlar sonra ibadete açılacak

Mardin'de "Kartal Yuvası" olarak da bilinen, Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak olan tarihi Mardin Kalesi'ndeki yaklaşık 700 yıllık cami de ibadete açılacak

07.12.2018 - 12:23 | Güncelleme: AA

Mardin'de "Kartal Yuvası" olarak bilinen, turizme kazandırılacak Mardin Kalesi'ndeki yaklaşık 700 yıllık cami de ibadete açılacak.

AA'nın haberine göre Hamdaniler tarafından 10. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük eserlerinden biri olan, bin 200 metre yükseklikteki kalenin turizme kazandırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Mardin Müzesi Müdürlüğü tarafından, 6 yıl önce başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Kalede yer alan, büyük bölümü yıkılan yaklaşık 700 yıllık cami de yürütülecek restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla asırlar sonra cemaatine kavuşacak.

Kalede yer alan, Akkoyunlu ve Artuklu dönemlerinde yapıldığı belirtilen camide arkeolojik kazının yanı sıra restorasyon ve konservasyon çalışması yürütülüyor.

Caminin 2020 yılında ibadete açılarak, cemaatiyle buluşması hedefleniyor.

"2020 YILINDA İBADETE AÇILACAK HALE GELMİŞ OLACAK"

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte "kartal yuvası" olarak anılan, Mezopotamya ovasının kuş bakışı en iyi izlenebildiği yerlerden biri olan kalenin turizme kazandırılarak, ziyarete açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kalenin şehirle bağlantısının kalenin güneyindeki girişten sağlandığını, bu giriş kısmının kale niteliğini kaybetmeden önceki tek giriş olduğuna işaret eden Erdoğan, bu girişin hemen sağında da caminin yer aldığını belirtti.

Erdoğan, yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, buluntulardan yapının Artuklu ve Akkoyunlular dönemlerine ait olduğunu dile getirerek, cami içerisinde süren kazılarda açığa çıkartılan mimari unsurların restorasyon ve konservasyon çalışmalarına devam edildiğini aktardı.

Arkeolojik çalışmaları yıl sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Özellikle kapı girişinin bulunduğu taç kapısı ve bununla birlikte aynı müştemilattaki caminin hem restorasyonunu hem de kazı çalışmalarını bu sene sürdürdük. Önümüzdeki yıl da caminin restorasyonunu planlıyoruz. Bir şekilde çökmüş bütün taşlar caminin içinden çıkarılıp, numaralandırıldı. Bunlar tekrar yerlerine kaldırılacak. Cami inşallah 2020 yılında ibadete açılacak hale gelmiş olacak."

MEDRESE KALINTISI DA TESPİT EDİLDİ

Çalışmaların sürdüğü alanda bir medrese kalıntısı da tespit ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Külliye şeklinde bir caminin varlığı söz konusu. Alanlar açıldıktan sonra mimari izler üzerinden gidip mekanların fonksiyonlarını belirleyeceğiz. Vakfiyesi olan bir cami. Şehirdeki Ulu Cami ile bağlantısı var. İnşallah gelecek sene caminin restorasyonu sağlanmış olacak." dedi


Daha önce camiye ilgili ortaya çıkarılan kitabede incelemelerin sürdüğünü anlatan Erdoğan, şu anda caminin son cemaat bölümünün açıldığını, kış mevsimi nedeniyle bütünlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

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