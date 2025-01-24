BBC Yangında ölen çocuklar arasında Pera Suyolcu, Alya Altın, Dila ve Ela İnal, Demir ve Defne Tüzgiray ile Kemal Tokcan ve kardeşi de vardı.

BBC Türkçe'nin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Kartalkaya'da en az 36 çocuk hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti tamamlandı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yangında yaşamını yitiren 78 kişinin isimlerini açıkladı.

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Haberler, sosyal medya paylaşımları, kurumların ve okulların yayımladığı taziye mesajları gibi açık kaynaklardan derlediğimiz verilere göre, yangında 18 yaşında ve altında en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Felaket en az 30 aileye dokundu.

İlk aşamada 11 kişinin gözaltına alındığı, fakat ihmal ve denetim tartışmalarının artarak sürdüğü yangında, neredeyse her aileden en az bir çocuk hayatını kaybetti.

Çocukların çoğu ya ilkokul ya da ortaokul çağındaydı.

Pek çok okul, hayatını kaybeden öğrencilerinin arkasından taziye mesajı yayımladı.

Sömestr tatili olması sebebiyle çocuklarıyla birlikte kış tatili yapmak isteyen birçok aile, tüm fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Bursa'da yaşayan diş hekimi anne Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray, çocuklarını yarıyıl tatili için Bolu'ya götürmüştü.

Tüzgiray ailesi, 8 yaşındaki Demir ve 11 yaşındaki Defne ile birlikte yangında hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve iki çocuklarıyla birlikte Grand Kartal Oteli'ne gelen Doğan ailesi de yangında öldü.

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41 yaşındaki anne Duygu ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan'ın iki kızı Doğa ve Mavi, henüz ilkokul çağındaydı.

Yangında Dayı ailesi de iki kızlarıyla birlikte öldü. Aile bugün İstanbul'da toprağa verildi.

Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı,15 yaşındaki kızları Ela ve 12 yaşındaki Buse Dayı ile otelin 11'inci katında yangına yakalandı.