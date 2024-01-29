Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu

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Yerli ve yabancı misafirlerin kar kalınlığı 2 metreyi geçen, toplam uzunluğu 75 kilometrelik 25 pistte kayak ve snowboard yaptığı merkezde çocuklar ayrıca, oluşturulan mini kulüpler ve çeşitli aktivite alanlarında eğleniyor.

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Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı ve Kartalkaya'daki bir otelin Yönetim Kurulu Saşkanı Halit Ergül, tatili yoğun geçirdiklerini belirterek, "Gelen misafirlerin ilgi ve alakası çok iyi. Kar da çok güzel yağdı. Şu anda pistlerde en az olan yerde 2 metrenin üzerinde kar var. Otel dolulukları da yaklaşık yüzde 90-95 arasında. Misafirlerimizin ilgisi çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.