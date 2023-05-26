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Kaşar peyniri bozulur mu, nasıl saklanmalı? Kaşar peyniri dolapta kaç gün dayanır?

Kahvaltıların yıldızı olan peynir çeşitleri, farklı tatları ile en sevilen besinler arasındadır. Peynir çeşitlerinin fazlalığı nedeniyle her peynir kendine özgü koşullarda saklanmalı ve muhafaza edilmelidir. En sevilen peynirler arasındaki kaşar peyniri, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hem kahvaltılarda hem ekmek arası olarak hem de bazı yemeklerde kullanılır. Bu denli geniş bir tat yelpazesi sunan kaşar peyniri bozulur mu? Kaşar peyniri kaç gün dayanır? Bozulduğunda nasıl belirtiler verir?

Kaşar Peyniri Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kaşar Peyniri Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Kaşar Peyniri Bozulur Mu?

Kaşar peyniri, kolay kolay bozulan bir besin değildir ancak en iyi koşullarda muhafaza edilmelidir. Kolay bozulmasa da uzun süre sıcak ortamda kalması, hızlı bir şekilde tadında ve dokusunda değişimler yaratabilir. Peki, kaşar peyniri dolapta kaç gün dayanır? Kaşar peyniri kaç günde bozulur? Kaşar peynirinin besin değerini koruyarak saklayabileceğiniz tüyoları aşağıdaki maddelerde inceleyebilirsiniz.

Kaşar Peyniri Kaç Gün Dayanır?

  • Her peynirde olduğu gibi kaşar peyniri de buzdolabında muhafaza edilmelidir. +4 derece soğuklukta besin değerini kolayca korur.
  • Kaşar peyniri tuzlu olduğu için hava temasından çok çabuk etkilenmez ve dayanıklılığını korur. Eğer kaşar peyniri paketli aldıysanız paketini açmadan ve son kullanma tarihini geçirmeden saklayabilirsiniz.
  • Açılmış ya da peynirciden alınmış kaşar peyniri ise düzgün bir şekilde doğranmalı, seramik, cam ya da metal kaplara alınmalıdır. Ardından buzdolabına yerleştirilebilir. Bu yöntem kısa tüketimler için uygundur. Kaşar peynirin miktarı fazla ise doğrama işlemini yapmayın. Bu şekilde peynirin iç dokusu kolayca korunabilir.
  • Kaşar peyniri tüketirken yapılan en büyük hatalardan biri, kahvaltıda bekleyen peynirin uzun süre oda sıcaklığında kalmasıdır. Oda sıcaklığına çok fazla maruz kalmış peyniri tekrar dolaba kaldırmayın. Peynirdeki soğuk zincirinin kırılması nedeniyle kısa bir süre sonra küflenmeler ve tat değişimleri meydana gelecektir.
  • Kaşar peyniri nasıl saklanmalı?” sorusunun bir diğer cevabı ise pişmiş peynirin muhafaza koşullarıdır. Bazı yemeklerde kaşar peyniri kullanılır. Dolayısıyla kaşar peynir pişer ve bu süreçte bozulmayacağı düşünülür. Ancak durum bunun tam tersidir. Kaşar peyniri pişse bile buzdolabına kaldırılmalı ve sadece bir kez ısıtılmalıdır. Sürekli ısıya maruz kalmamalıdır.
  • Kaşar peyniri bozulur mu? Kaşar peynirinin bozulmaması için bazı kişiler derin dondurucuyu tercih etmektedir. Her süt ürününde olduğu gibi kaşar peyniri de derin dondurucuda saklanabilir ancak tekrar çözülmesi halinde dokusu değişebilir. Bu nedenle derin dondurucuda saklanması önerilmez.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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