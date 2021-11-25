Kasık mantarı nasıl tedavi edilir? Birçok hastalıkla birlikte kasık tedavisi de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, kasık mantarı nasıl giderilir? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

KREM KULLANIN

İlk seçeneğiniz eczanıza danışarak veya doktorunuzun yazdığı reçete ile kullanacağınız bir krem olsun. Bu kremle kısa sürede mantarınızı kurutacaktır.

CİLDİNİZİ TEMİZ VE KURU TUTUN

Kronik mantar rahatsızlığı olanlar sık sık en az bir gün arayla duş almalı ve vücutlarını tam olarak kurutmadan giyinmemeleri gerekiyor.

KİLOT VEYA BOXER GİYİLMELİ

Mantar hastalığı olanların kilo ve boxer giymeleri özellikle kasık mantarı olanlar için şiddetle tavsiye ediliyor.

Bununla birlikte cildi tahriş eden giyeceklerden uzak durulmalı ve dar giyeceklerden kaçınılmalı...

İç çamaşırınızın temiz olmasına ve yıkandıktan sonra iyi durulanmış olmasına dikkat edin