Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kayboluşuna bir tepki de dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Gerard Butler'dan geldi.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Butler, son filmi Hunter Killer'ın tanıtımı için Suudi Arabistan'a yapacağı geziyi Kaşıkçı'nın kayboluşu nedeniyle iptal etti. Menajeri Butler'ın Riyad'da yapılacak galaya katılmayacağını doğrularken, "Bu koşullar altında, bu geziyi yapmak uygun olmayacak" ifadelerini kullandı.

Aralık 2017'de Suudi Arabistan'da sinema yasağının kaldırılmasının ardından içlerinde John Travolta, Idris Elba ve Ian Somerhalder gibi isimlerin de olduğu bazı film yıldızları ülkeyi ziyaret etmişti.

Ancak 2 Ekim'de Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla başlayan süreçte Riyad yönetimine gösterilen tepki sadece Gerard Butler ile sınırlı kalacak gibi gözükmüyor. Butler'ın Riyad gezisini iptal etme kararı, Viacom, CNN ve Bloomberg gibi kuruluşların Riyad'daki yatırım konferansına katılmama kararıyla aynı gün geldi.

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