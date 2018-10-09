Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’ndan aynı gün camları siyah film kaplı 6 aracın çıkış yaptığı belirlendi. Takipten kurtulan iki aracın MOBESE’lerden izleri araştırılıyor. Atatürk Havalimanı’na Suudi Arabistan’dan gelen HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat arayla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapıp yine birer saat arayla Suudi Arabistan’a dönmek üzere İstanbul’dan ayrıldığı öğrenildi.

Suudi Arabistan yönetimini eleştiren yazılar yazan Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili endişe sürüyor. Bir buçuk yıldır ABD’de ikamet eden ve sık sık Türkiye’ye gelen Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na evlilik işlemlerini yaptırmak amacıyla saat 13.12’de giriş yaptı. Binaya girerken de yanında bulunan ve konsolosluk binasına girişine izin verilmeyen nişanlısı Hatice Cengiz’e “Eğer 1-2 saat içerisinde çıkmazsam Türk Arap Derneği yetkilileriyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’a bilgi ver” dedi. Ancak bir haftadır konsolosluğa girişinden itibaren Kaşıkçı’ya ulaşılamaması üzerine nişanlısı Cengiz, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, MİT ve Emniyet tarafından başlatılan soruşturmada ise yeni bilgilere ulaşıldı.

BİR GÜNDE İKİ SIR UÇAK

Kaşıkçı’nın bu iki tercihi gizemini korurken, konsolosluğa gideceği gün, içlerinde 15 Suudi yetkilinin olduğu bir grubun, iki farklı uçakla İstanbul’a gelip, aynı günün ertesinde ülkelerine geri döndükleri de tespit edildi. Bu tespitin yanı sıra Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı’na Suudi Arabistan’dan gelen HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat arayla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapıp yine birer saat arayla Suudi Arabistan’a dönmek üzere İstanbul’dan ayrıldığı öğrenildi.

FARKLI YÖNLERE GİTTİLER

Konsolosluk binasının etrafındaki güvenlik ve MOBESE kameralarının yanı sıra Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kameraları da incelemeye alan polis ekipleri, önemli bir durumu daha tespit etti. Görüntülerde konsolosluktan aynı gün 6 aracın çıktığı görülüyor. Aralarında lüks marka bir minibüsün de bulunduğu araçların camlarının siyah film kaplı olması nedeniyle içerisindekilerin belirlenemediği ancak yapılan takipte ikili gruplar halinde konsolosluk yerleşkesinden çıkıp farklı yönlere giden araçlardan 2’sinin konsolosun evine gittiği belirlendi. Diğer 4 araçtan 2’sinin ise kısa sürece tekrar konsolosluk yerleşkesine döndüğü, takipten kurtulan son 2 aracın da akşam saatlerinde Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’na döndüğü öğrenildi.

Öte yandan polisin, konsolosluk binasına girişi kameralarda net görülen ancak çıkışı görülmeyen Kaşıkçı’nın, nikâh işlemlerine neden bir buçuk yıldır yaşadığı ABD’de değil de Türkiye’de başladığı ve konsolosluk binasına girerken neden yanına cep telefonu almadığı soruları üzerinde de durduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ