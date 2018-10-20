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Kaşıkçı soruşturmasında kritik soru: Cansız beden nerede?

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturmada en kritik soru hala yanıtsız. Kaşıkçı'nın kaybolduğu 2 Ekim gününden bu yana birçok medya kuruluşu Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atsa da cesede ne olduğu konusu henüz aydınlatılabilmiş değil...

20.10.2018 - 12:34 | Güncelleme: HABERTURK.COM

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra sır olan gazeteci Cemal Kaşıkçı için 18 gün sonra "itiraf" geldi. Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan arbedede öldüğünü ve 18 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ancak belki de en kritik soru halen gizemini koruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeni nerede?

Tüm dünya, evrak işleri için 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giren Kaşıkçı'dan haber alınamadığını ertesi gün Türk-Arap Medya Derneği'nin yaptığı açıklamayla öğrendi. Kaşıkçı'nın kaybolmasının üstünden 6 gün geçmişti ki, Reuters haber ajansı Türk güvenlik birimlerinin Kaşıkçı'nın öldüğünü düşündüklerini aktaran bir haber yayınladı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla, öldüğünün açıklanmasının arasında geçen 18 günde yerli ve yabancı medyada konuyla ilgili sayısız iddia yer aldı. Bunlardan en çarpıcıları şüphesiz Kaşıkçı'nın cansız bedeninin akıbetiyle ilgili olanlardı. Aradan geçen 18 günde, birçok basın kuruluşu Kaşıkçı'nın bedeninin konsoloslukta parçalara ayrıldığını yazdı.

Bazı iddialara göre Kaşıkçı'nın parçalanmış bedeni Suudi Arabistan'a kaçırıldı, kimi kaynaklar ise cesedin asitle eritildiğini öne sürdü. Aradan geçen 18 gün içerisinde, Kaşıkçı'nın cansız bedeninin Suudi Arabistan Başkonsolosluk konutunun bahçesine gömülmüş veya konuttaki kuyunun içine atılmış olabileceği iddiaları da medyada kendisine yer buldu.

İstanbul Emniyeti ile Suudi Arabistan'dan gelen soruşturma heyetinin ortak yürüttüğü incelemeler kapsamında konsolosluk binası ve konsolosluk konutunda aramalar yapıldı ancak inceleme sonuçları henüz açıklanmadı. Suudi Arabistan'dan gelen Kaşıkçı'nın öldürüldüğü itirafının ardından bugün Türk ve Suudi Dışişleri yetkililerinin öğlen saatlerinde bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmenin ardından Kaşıkçı'nın cansız bedenine ilişkin bir açıklama da gelebilir.

Kaşıkçı'nın cansız bedeninin akıbetine ilişkin bir iddia da Reuters haber ajansı tarafından yayınlandı. Soruşturmaya yakın bir Suudi yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, cesedin nerede olduğunun bilinmediğini çünkü cesedin yok edilmesi için 'yerel bir işbirlikçiye' verildiğini öne sürdü. Bir diğer Suudi yetkili de, "Cesede ne olduğunu kesinlikle bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ancak Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'ya yapılan işkencelerin ortaya çıkmaması için cesedi saklama yoluna gidebileceği de belirtiliyor.

Türkiye tarafından da Kaşıkçı'nın cansız bedenine ne olduğu sorusuna ilişkin bir açıklama henüz yapılmış değil. Ancak birkaç gün önce, Türk polisinin Belgrad Ormanları ve Yalova'da Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenini aradığı yönünde haberler ajanslara düşmüştü.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 3 dakika önce
    bu safsatalara sokaktaki çocuklar bile inanmaz insanlarla alay etmeyi bıraksın arap lar
  • Misafir 5 dakika önce
    Peki aynı soruyu bizde soralım. Cansız neden nerde?
  • Misafir 1 saat önce
    Arabistan’dan gelen ekip içinde bulunan adli tıp uzmanına sorun bu soruyu.sözüm ona tutuklandılar.Suudlar bşr işe kalkıştı ama beceremedi.Şimdi ğlke yönetimi konudan bihabermiş gibi davranıyor.15 kişilik infaz ekibi 2 tane jetle İstanbul’a geliyor bundan Kral’ın haberi yok,yersen...
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