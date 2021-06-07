Kassam Tugayları esir İsrailli askere ait ses kaydı yayımladı 0:00 / 0:00

AA

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayımlanan "Ma Hafiye Azam" isimli programda, Hamas'ın, daha önce İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki Filistinli tutukluların serbest bırakıldığı esir takası anlaşması belgesel şeklinde ele alındı.

Programda kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen, Gazze'de Kassam Tugaylarının elinde tutulduğu belirtilen İsrailli askerin ses kaydına yer verildi.

Ses kaydında "Ben İzzeddin Kassam'ın esiri olan İsrail askeriyim. Umarım İsrail devleti, bizi geri almak için hala çalışıyordur." ifadeleri yer aldı.

Kayıtta ayrıca "Her gün yeniden ölüyorum, yakın zamanda ailemin kollarında olacağıma dair bir umut hissediyorum." diyen asker, (İsrail) devlet liderlerinin esirler arasında bir ayrım yapıp yapmadığını, esirlerin serbest bırakılması için çalışıp çalışmadığını sordu.

Kassam Tugaylarının İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında esir alındığını duyurduğu İsrailli askerler hakkında ilk kez bilgi yayımlandı.

"KASSAM'IN ELİNDE PAZARLIK KARTLARI VAR"

Kassam Tugayları Başkomutan Yardımcısı Mervan İsa da aynı programda, İsrail'le onurlu bir esir takası anlaşması yapmak için ellerinde bazı pazarlık kartları olduğunu söyledi.

Filistinli tutuklular dosyasının Kassam Tugayları ve direniş için masadaki en önemli mesele olduğunu vurgulayan İsa, bunun da ne pahasına olursa olsun bu dosyaya eş değer bir çaba olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

İsa, esirler dosyasının gelecekteki sürprizlerin işaret fişeği olacağını aktardı.

İSRAİL: GAZZE'DEKİ ESİRLERİMİZİ GERİ ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Öte yandan İsrail, Kassam Tugaylarının yayımladığı ses kaydının ardından yapılan açıklamada, "Hamas'ın elindeki esirlerini geri almak için çalışacaklarını" belirtti.

AA'nın haberine göre; Başbakan Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, ses kaydını manipülasyon olarak nitelendirdi.

Netanyahu, ayrıca Oron Şaul, Hadar Goldin, Avera Mengistu ve Hişam es-Seyyid'in (Kassam Tugaylarının elinde olduğu ifade edilen İsrailliler) durumlarının gayet iyi farkında olduklarını kaydetti.

İsrail'in Kanal 20 televizyonunda yer alan haberde de Hamas'ın ses kaydını yayımlayarak İsrail'e karşı psikolojik bir savaş yürüttüğü yorumu yapıldı.

Hamas'ın, Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. Ancak İsrail, 2014'te serbest bırakılan Filistinlilerden onlarcasını yeniden tutuklamıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında ise 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise şu ana kadar herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.