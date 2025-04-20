Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdük, ölü ve yaralılar var

        Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdük, ölü ve yaralılar var

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da İsrail ordusunu pusuya düşürdüklerini, askerlerden ölenler ve yaralananlar olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 20:44 Güncelleme: 20.04.2025 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İsrail askerlerini pusuya düşürdük'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Kassam'a bağlı silahlı unsurların, cumartesi günü, Beyt Hanun'un doğusunda İsrail askerlerine karşı "Kılıç Kırma Pususu" adı verilen bir operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

        Pusuya düşen İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

        Gazze Tümeni'ne bağlı muharebe istihbarat taburu komutasındaki bir "Storm" tipi askeri cipin hedef alındığı pusuda, zırh delici bir füzenin kullanıldığı belirtildi.

        Yaralıları kurtarmak için bölgeye gelen İsrail destek kuvvetinin anında "Telfeziyye 3" tipi bir anti-personel patlayıcıyla hedef alındığı, bu saldırıda da ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

        Bölgede yeni kurulmuş bir İsrail askeri mevzisinin de "4 RPG" roketi ve havan toplarıyla hedef alındığı belirtildi.

        İsrail ordusu, dün, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda "ilk kez" bir askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Ordudan yapılan açıklamada, Beyt Hanun'da bir grup İsrail askerinin hedef alındığı, saldırıda 35 yaşındaki kıdemli bir subayın öldürüldüğü, 3'ü ağır 5 askerin de yaralandığı belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kassam Tugayları
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?