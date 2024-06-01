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        Haberler Dünya Kassam Tugayları, pusuda öldürülen İsrailli askerin fotoğrafını yayımladı | Dış Haberler

        Kassam Tugayları, pusuda öldürülen İsrailli askerin fotoğrafını yayımladı

        İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaklaşık bir hafta önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki pusuda öldürülen bir İsrail askerinin cesedinin fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 22:15 Güncelleme: 01.06.2024 - 22:15
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        İsrailli askerin fotoğrafını yayımladılar
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        Kassam Tugayları, geçen hafta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki pusuda öldürülen bir İsrail askerinin fotoğrafını Telegram hesabından yayımladı.

        Video kaydında ölen askerin fotoğrafı gösterilerek, "Hedef alınan kuvvetin mensuplarından biri, cenazesi elimizde. Siz onun kimliğini iyi biliyorsunuz. Halkınıza neden yalan söylüyorsunuz? O, 7 Ekim 2023'ten bu yana duyurmadığınız paralı askerlerden biri mi? Yoksa siz ölüleriniz arasında da mı ırkçılık ve ayrımcılık yapıyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.

        Kassam Tugayları, İsrail'i, öldürülen, yaralanan ve esir alınan diğer askerlerini tanımaya çağırdı.

        İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir tünele giren İsrail güçlerine karşı Kassam Tugayları tarafından düzenlenen pusu sırasında öldürülmüştü.

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        #Kassam Tugayları
        #İsrail asker
        #haberler
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