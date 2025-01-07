Kat kat lezzet: Evinizde hazırlayabileceğiniz pastane kalitesinde çikolatalı kruvasan tarifi!
Fransız mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan kruvasan, çikolata ile birleşince ortaya dayanılmaz bir tat çıkar. Sabah kahvaltılarınızı veya beş çaylarınızı şenlendirecek bu tarifle, evinizde pastane kalitesinde kruvasanlar yapabilirsiniz. Hem yapımı keyifli hem de sonucu nefis olan bu tarif, mutfağınızdan mis gibi tereyağı ve çikolata kokuları yayacak!
Canınız sıcacık bir kruvasan çektiğinde artık pastaneye gitmenize gerek yok! Bu kolay ve lezzetli çikolatalı kruvasan tarifiyle, Fransız mutfağının büyüsünü mutfağınıza taşıyabilirsiniz. İncecik katmanları ve içindeki erimiş çikolata ile bu kruvasanlar, hem damaklarınızı şenlendirecek hem de sevdiklerinizi etkileyecek!
MALZEMELER
500 gr un
1 paket maya
250 ml süt
50 gr şeker
1 çay kaşığı tuz
250 gr tereyağı (soğuk, dilimlenmiş)
100 gr bitter çikolata (veya tercihe göre sütlü çikolata)
1 adet yumurta (üzeri için)
HAZIRLANIŞI
Geniş bir kaba unu eleyin. Mayayı, şekeri ve tuzu ekleyip karıştırın.
Ilık sütü ekleyerek pürüzsüz bir hamur yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 1 saat buzdolabında dinlendirin.
Dinlenmiş hamuru un serpilmiş zeminde dikdörtgen şeklinde açın. Dilimlenmiş tereyağını hamurun yarısına dizin.
Hamurun diğer yarısını üzerine kapatın ve kenarlarını sıkıca kapatın.
Hamuru oklava ile yeniden dikdörtgen olacak şekilde açın, ardından üçe katlayarak tekrar buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Bu işlemi 3 kez tekrarlayın.
Hamuru 3 mm kalınlığında açın ve üçgenler kesin.
Üçgenlerin geniş kısmına çikolata parçaları yerleştirin ve rulo şeklinde sarın.