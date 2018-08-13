Balina Araştırma Merkezinden (CWR) bilim adamları, Vancouver'ın Haro Boğazı açıklarında ölü yavrusunu 17 gün sırtında taşıyan katil balinanın bin 600 kilometre yol katettiğini bildirdi.

Katil balinaların genellikle ölen yavrularını bir hafta kadar sırtlarında taşıyarak "yas tuttuklarının" sanıldığını ifade eden araştırmacılar, yavrusunu 17 gün taşıdıktan sonra sulara bırakan balinanın rekor kırdığının tahmin edildiğini belirtti. Araştırma merkezinde çalışan bilim adamları, "Katil balina doğum yaptıktan sonra balina sürüsüyle birlikte Haro Boğazında bir somon sürüsünü kovaladı, balinanın ıstırabı artık bitti" dedi.

Balina Araştırma Merkezindeki araştırmacılar, tüm dünyanın büyük ilgisini çeken katil balinanın 2 gün boyunca ölü yavrusunu doğurmaya çalıştığı, şu an balinanın durumun iyi olduğunu söyledi. Araştırmacılar, ölü yavrunun Canada ve ABD arasında okyanus dibine gittiği için araştırmacıların otopsi yapma şansını kaçırdığını kaydetti.

Katil balina, ölü yavrusuyla ilk kez Vancouver açıklarında 24 Temmuz'da görülmüştü. Yavrunun o gün öldüğü düşünülüyor. Balina yavrusunun ölüm nedeni bilinmiyor.

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