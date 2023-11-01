Kaunos Antik Kenti'nde Osmanlı dönemi türbe kalıntıları bulundu

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"Şu an her şey toprağın altında gizli ve bize daha neler fısıldayacak bunu da önümüzdeki yıllarda yürütülecek kazılarda göreceğiz. Kaunos 1966 yılında kazılmaya başlandı. 57 yıldır kesintisiz kazı yapılıyor.

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En erken milattan önce 1000 yıllarına kadar iniyordu. Eldeki veriler ile özellikle Hristiyanlık döneminde Bizans'ın sonlarına kadar bir iskana tabi tutulduğunu biliyoruz. Türk dönemine kadar eldeki veriler sınırlıydı ancak son 2 yıldır elde ettiğimiz verilerde artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Kaunos'ta bir Türk dönemi yaşanmışlığı var."