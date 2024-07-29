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        Haberler Yaşam Kavurucu yaz sıcaklarına meydan okuyun: Yaz sıcağına karşı evinizde doğal yollarla serinlemenin 8 yolu!

        Kavurucu yaz sıcaklarına meydan okuyun: Yaz sıcağına karşı evinizde doğal yollarla serinlemenin 8 yolu!

        Yaz aylarının kavurucu sıcakları, birçok insan için konforlu bir yaşam alanı oluşturmayı zorlaştırabilir. Ancak, klima gibi enerji tüketen çözümler yerine, evinizi doğal yollarla serin tutmanın etkili ve ekonomik yolları da var. Perdeleri akıllıca kullanmaktan doğru bitki seçimine kadar çeşitli stratejilerle, evinizin iç sıcaklığını düşürüp serin kalabilirsiniz. Bu yöntemler, hem bütçenizi korumanıza hem de çevreye daha duyarlı bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olacaktır. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 08:00 Güncelleme: 29.07.2024 - 08:00
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        Yazın kavurucu sıcakları, evde serin kalmayı bir zorunluluk haline getiriyor. Neyse ki, klimaya yüklenmeden ve elektrik faturasını şişirmeden, evinizi serinletmenin doğal yolları mevcut. İşte detaylar!

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        1. ISIYI ENGELLEYİN

        İlk etapta mekanın ısınmasına izin vermemek, serin ve konforlu bir iç mekan sıcaklığını korumanın en iyi yollarından biridir. Artan dış ortam sıcaklığının iç mekan sıcaklıklarını yükseltmesini önlemek her zaman mümkün olmayabilir, ancak güneşi engellemek evinizi daha serin tutmak için harikalar yaratabilir.

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        Gün boyunca perde ve gölgelikleri kapalı tutarak doğrudan güneş ışığının pencerelerden içeri girmesini önleyin. Pencerelerinizin baktığı yön de büyük bir fark yaratır. Örneğin, güneye bakan bir pencereniz varsa ısıyı dışarıda tutmak için bir termal bariyer kullanmayı düşünün. Yaz mevsimi aşırı sıcaklıklar getirebilir ve evinizi serin tutmanın en iyi yolu güneşi ve ürettiği ısıyı engellemektir.

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        2. PENCERELERİ DIŞARISI SERİN OLDUĞUNDA AÇIN

        Sıcaklıklar genellikle gece olduğunda düşer ve sabahın erken saatlerine kadar düşük kalır. Bu, pencereleri açma ve evinizde serin bir esinti yaratma fırsatı verir. Sıcak havanın dışarı atılmasına yardımcı olur, böylece serin ve temiz havanın keyfini çıkarabilirsiniz.

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        Ayrıca, dış ortam sıcaklığı iç ortam havasından daha soğuk olmasa bile, hareket eden hava hissi kendinizi daha serin ve rahat hissetmenize yardımcı olur. Karşılıklı pencereleri açarak evinizde bir esinti yaratın. Havanın serbestçe hareket edebilmesi için iç kapıların da açık olduğundan emin olun.

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        3. BUZDOLABINIZI ETKİLİ KULLANIN

        Soğuk bir içecek kesinlikle serinlemek için mükemmel bir yoldur, ancak içecek uzun süre dayanmaz. Suyu tek kullanımlık plastik bir su şişesinde veya sıcak su şişesinde dondurarak daha uzun süreli rahatlama elde edebilirsiniz. Yeniden kullanılabilir bir buz torbası da kullanabilirsiniz.

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        Hızlıca serinlemek için bu soğutulmuş şişeyi veya paketi alnınıza veya ensenize yerleştirin. Daha rahat uyumak için yatarken ayaklarınızın altına soğuk bir şişe veya buz torbası da koyabilirsiniz. Cildinizi korumak için donmuş buz paketlerini ince bir havluyla sarın.

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        Daha fazla soğutma faydası istiyorsanız, yastık kılıfınızı veya çarşaflarınızı buzdolabına koyun. Çoraplarınızı da buzdolabına koyabilirsiniz. Serin bir yatak ve soğuk ayaklarla daha rahat uyuyabilirsiniz.

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        4. PAMUKLU ÇARŞAFLARA GEÇİN

        Hafif pamuklu çarşaflar geceleri serin kalmanıza yardımcı olur. Nefes alabilen doğal liflerden üretildiği için vücut ısısı yatağınızda hapsolmaz. Geceleri terleme eğilimindeyseniz nem emici çarşaflar kullanmayı da düşünün.

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        5. TAVAN VANTİLATÖRÜNÜZÜ AYARLAYIN

        Birçok insan standart tavan vantilatörünün iki yönde dönebildiğinin farkında değildir. Yaz aylarında, motor muhafazasının küçük yan anahtarını hareket ettirerek kanatların saat yönünün tersine dönmesini sağlayın. Bu şekilde, sıcak hava tavandan yukarı çekilir ve daha soğuk hava sizin ve ailenizin keyfini çıkarması için aşağıda bırakılır.

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        6. IŞIKLARINIZA DİKKAT EDİN

        Kullanılmayan odaların ışıklarını kapatın. Bu her zaman iyi bir fikirdir çünkü enerji tasarrufuna ve elektrik maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca evinizin daha serin kalmasına da yardımcı olur.

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        Akkor ampuller verimsizdir ve oldukça ısınabilir. Sonuç olarak, daha sıcak iç mekan sıcaklıklarına sahip olursunuz. Gereksiz ışıkları kapatmanın yanı sıra, bunun yerine daha soğuk, enerji tasarruflu ampuller kullanmayı düşünün.

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        7. SOĞUK DUŞ ALIN

        Sıcak ve yapış yapış hissettiğinizde soğuk duş ferahlatıcı bir his verir. Ayrıca vücudunuzun çekirdek sıcaklığını düşürmeye yardımcı olarak duşunuz bittikten sonra bile daha serin hissetmenizi sağlar. Bu, serinlemeniz için kolay ve hızlı bir yoldur.

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        8. KENDİ KLİMANIZI KENDİNİZ YAPIN

        Sıcak bir yaz gününde bir vantilatör ve biraz buzdan oluşan ev yapımı bir klima ile serinleyebilirsiniz. Suyu bir buz kalıbında, küçük bir kovada ya da karıştırma kabında dondurun. Plastik bir süt sürahisinin üst yarısını kesip suyu dondurmak için de kullanabilirsiniz.

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        Buzu bir tava veya tepsiye yerleştirin ve bir vantilatörün önüne koyun. Fan buzun üzerine üflediğinde hava soğur ve sizi sıcaktan kurtarır. Ancak, eviniz için enerji tasarruflu soğutma sistemi seçenekleri hakkında bilgi aldığınızdan emin olun.

        Kaynak: Tevis Energy

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