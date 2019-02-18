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Kayseri'nin Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hisarcık beldesinde yaşayan Taflı, henüz 7 yaşındayken kendi imkanlarıyla yaptıkları takonya ile kayakla tanıştı.
AA'nın haberine göre aradan geçen yıllarda ayağından kayak takımlarını çıkarmayan Taflı, ilerleyen yaşına rağmen kayak yapmaktan vazgeçmedi. Fırsat bulduğunda pistlerde kayak yapan Taflı, adeta gençlere meydan okuyor.
"BU SPOR HER TÜRLÜ YOKLUĞUN İÇERİSİNDEYDİ"
Mehmet Taflı, yaptığı açıklamada, eskiden imkanların kısıtlı olduğunu fakat şimdi her imkanın kayakçılara sunulduğunu söyledi.
Kayak yaparken kendini özgür hissettiğini aktaran Taflı, şunları kaydetti:
"Yaşım 79 ve 7 yaşından beri kayak sporuyla meşgul oluyorum. İlk zamanlar ilkel durumdaydı. Eskiden ağaçtan yapılan takonya ile 20 metre mesafede kayak yapıyorduk. Daha sonra ucuna kasnak filan çakarak tahta kayaklar yaptık ve bu şekilde kaydık. Tabii o zamanlar şimdiki imkanlar yoktu, çok ilkeldi. Malzeme ve elbise bulamıyorduk. Ulaşım ve tesis yoktu. Bu spor her türlü yokluğun içerisindeydi. Biz yine de mücadele ettik. Çok şükür bugünlere geldik. Bu durumları bildiğim için kayak sporuna nasıl yardımcı olurum ve nasıl geliştiririz diye hayal kurarak yaşadım."
Meslek hayatında da kayak sporuyla ilgilendiğini belirten Taflı, Hisarcık'ta 1966'da Kayak İhtisas Kulübünü kurduğunu anlattı.
Kulüpte 4 yıl başkanlık yaptığını dile getiren Taflı, "Daha sonra Kayak Federasyonu Başkanı Asım Kurt bana 'Kulüp başkanlığı sana küçük geliyor, seni il sorumlusu yapalım ve bölgeye faydalı ol.' dedi ve öyle de oldu" diye konuştu.
Taflı, kayak sporu için imkanların oldukça arttığını ifade ederek, "Gün geçtikçe Erciyes'te böyle güzel tesisleri gördük. Gençlerimiz kayak yapmaya başladı ve biz de bundan zevk alıp gururlanıyoruz" dedi.
"BİR ŞEY OLUR DİYE KORKUM YOK"
Kendini kayak yaparken görenlerden olumlu tepkiler aldığını anlatan Taflı, "Beni kayak yaparken görenler ilgi gösteriyor. Kimisi çok görüyor, kimisi 'maşallah' diyor. Sporun yaşı olmaz. Spor yaptığım için zinde kalıyorum. Fırsat buldukça da Erciyes'e gelip kayak yapanları izliyorum ve bundan da zevk alıyorum. Benim yaşımda da kimse kalmadı. Bir şey olur diye korkum yok ama gençliğimdeki gibi hareketler yapamıyorum" diye konuştu.
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