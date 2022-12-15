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Haberler Yaşam Havai fişekten korkup kaçmıştı! 7 yıl sonra bulundu
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Kaybolduktan 7 yıl sonra sahiplerine kavuştu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir köpek sahiplerinden kaçtıktan 7 yıl sonra Florida'da bulundu

Havai fişekten korkup kaçmıştı! 7 yıl sonra bulundu
AA

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Florida'daki bir hayvan barınağından Jazzy isimli köpeğin 7 yıl sonra sahiplerine kavuştuğu bildirildi.

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre Orange County Hayvan Hizmetleri'nin Jazzy'i bir otelde terk edilmiş halde bulduğunda zar zor yürüyebildiği belirtildi.

Yetkililer, Jazzy'nin mikroçipini kontrol ettiğinde sahiplerinin Teksas'ta yaşadığını buldu.

Barınağın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ailenin Jazzy'nin bulunduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığı belirtildi.

HAVAİ FİŞEKTEN ÜRKÜP KAÇMIŞTI

Sahipleri, Jazzy'nin 7 yıl önce, beş yaşındayken havai fişeklerden ürküp kaçtığını ama onu aramaktan hiç vazgeçmediklerini söyledi.

Haberi alan sahipleri, birkaç gün içerisinde Texas'tan Florida'ya uçarak Jazzy'i almaya gitti.

Barınak yetkilileri, "Jazzy'nin sahibinin sesiyle canlanmasını izlemek inanılmazdı. Sahibinin elini tekrar tekrar yaladı ve vücudunu ona olabildiğince yaklaştırdı" dedi.

Köpeğin Orlando'ya nasıl geldiği veya 7 yıl boyunca nerede ve nasıl yaşadığı bilinmiyor.

*Haberin görseli Orange County Hayvan Hizmetleri'nin Facebook hesabından servis edilmiştir.

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