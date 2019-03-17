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8 ay önce emekli olan ve memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Küçükyenice köyünde oturan İsmail Turhan, kendisinin de kız evladı olduğunu belirterek, Buse Acar'ın hortumda kaybolduğunu ve bulunamadığını basından öğrenince gözyaşlarını tutamadığını ve emekli ikramiyesinin yarısıyla arazi aracı aldığını, Kemer'e geldiğini söyledi.
"BUSE KIZIMIZI ANNESİ, BABASI, AİLESİ İLE KAVUŞTURMAK İÇİN GELDİM"
5 ayrı spor dalında lisanslı sporcu olduğunu ve lisanslı dalgıç olduğunu söyleyen İsmail Turhan, "İyilik için, hayır için Buse kızımızı annesi, babası, ailesi ile kavuşturmak için bir kız babası olarak, bunun için geldim. Karşılık olarak hiçbir şey beklemiyorum. Gereğini yapacağım. Evelallah bulacağımıza da inanıyorum. Buluncaya kadar, umudum kesilinceye kadar arayacağım. Ben ümidimi kolay yitirmem, kolay pes etmem" dedi.
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