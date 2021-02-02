AA

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, merkez üssünün Sarıoğlan ilçesi olan sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.