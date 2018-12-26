Kayseri'de okullar tatil mi? ve Kayseri'de okullar yarın tatil mi? sorularının cevabı, öğrenci ve velileri tarafından araştırılıyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu ile taşımalı eğitime bugün yani 26 Aralık günü ara verildi. Peki Kayseri'de okullar bugün tatil mi? İşte cevabı...

KAYSERİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim olan okullar bir gün tatil edildi.

Kayseri'de başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı, Sarız, Özvatan, Sarıoğlan ilçelerinde taşımalı eğitime, Felahiye ve İncesu ilçelerinde ise köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? BUGÜN VE YARIN

Kayser'de okullar tatil mi? sorusu, kar yağışı ve soğuk havanın etkisini göstermesi ile birlikte en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ancak okulların tatil olmasıyla ilgili Kayseri Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani Kayseri'de okullar bugün ve yarın tatil değil...

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