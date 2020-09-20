Terör örgütüne bir darbe daha!

AA

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı adrese ve bir araca operasyon düzenledi.

472 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 50 bin 793 liranın ele geçirildiği operasyonda M.E, S.Y, S.D, M.Ö, S.S, B.K, H.Ç, M.B. ve A.C. gözaltına alındı.

Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.