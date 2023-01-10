Kaz Dağları'nda örtü yangını

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA'nın haberine göre; Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.