İsviçre sınırı yakınlarındaki Montriond çevresinde ormanlık bir alanda hayatını kaybeden 34 yaşındaki dağ bisikletçisinin adının Marc Sutton olduğu açıklanmıştı. Sutton, Fransa'nın Les Gets kasabasında küçük bir restoran işletiyordu.

22 yaşındaki avcının ise Sutton'ı yanlışlıkla öldürmesinin ardından şoka girdiği ve hastaneye götürüldüğü bildirilmiş, "kasten adam öldürme" şüphesiyle soruşturma açılmış olsa da, Fransız savcılar ilk bulguların olayın tamamen bir kaza olduğuna işaret ettiğini açıklamıştı.

Marc Sutton'un annesi Katrina, Facebook'ta oğlunun ölüm haberini "Umarım cehenneme gidersin" diyerek paylaştı.

Katrina, habercilere "Oğlum yıllarca kız kardeşi Katie'ye cinsel saldırıda bulundu. Onu öldüren avcıya teşekkür ediyorum, iyi ki öldürdü" dedi.

Katie Toghill (32) de çocuk yaşlardan itibaren suistimal edildiğini, olayı annesine anlattıktan sonra ağabeyinin ülkeden kaçıp Fransa’ya yerleştiğini söyledi. Talihsiz bir kaza kurşununa gittiği düşünülen bisikletçi hakkındaki tecavüzcü suçlamaları tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Ancak Sutton'un babası John Sutton, iddiaları aile içi kavga olarak nitelendirerek, "Marc ölmüşken, nasıl öldüğünü adlandırmaya çalışmak bile zorken, adını karalamaya çalışmaları beni perişan etti." dedi.

Kız arkadaşı Jo Watts ise, "Çok popüler bisiklet yolunda bir avcı tarafından vurularak öldürülmesi beni yıktı. Şimdi tüm bunlarla beraber, insanların bu iftiralara başvurması beni perişan ediyor" açıklamasında bulundu.

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