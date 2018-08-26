Olay, Akşu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 1006. Sokak’ta saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesinde turizm işiyle uğraşan Kazakistan uyruklu 38 yaşındaki Takhir Sultanov’un bir otomobil içerisinde hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, Sultanov’un öldüğünü tespit etti. Polis, şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili Sultanov’un aracında yaptığı araştırmada yan koltukta uyuşturucu madde tespit etti.

Polisin yakınlarına haber vermesinin ardından olay yerine gelen Sultanov’un akrabaları, gözyaşı döktü. Çevrede otel ve rezidansların bulunduğu sokakta konaklayan turistler de balkonlardan olan biteni izledi.

Evli bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sultanov’un, cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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