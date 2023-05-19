Kediler neden çok fazla uyuyor?

Kediler sadece yırtıcı değil ayrıca alacakaranlık avcılarıdır. Avları olan kemirgen ve kuşlar en çok gece aktiftir ve bu da kedilerin en iyi gece vakti avlanmasını sağlar. Kısacası kediler evcil olsun ya da olmasın içgüdüsel olarak avcılık yapmak için fazlaca uyur ancak bu uyku iki türlüdür.