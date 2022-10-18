Kedilere mama veriyordu, beton mikseri ezdi!

İstanbul'da, kedilere mama verirken beton mikserin altında kalan Selime Çalışkan (70) hayatını kaybetti.
Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Birsen Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, beton mikserinin sürücüsü S.M., manevra yaparken Selime Çalışkan'a çarptı. Beton mikserinin altında kalan Selime Çalışkan, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
KEDİLERİN MAMA KAPLARINI DOLDURUYORDU
Sokak kedilerini besleyen Çalışkan'ın, kaldırımdaki mama kaplarını doldururken, aracın "kör noktasında" kaldığı öğrenildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazadan sonra duran sürücü, polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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