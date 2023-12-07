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        Haberler Yaşam Kedilerin stresini piyanoyla azaltıyor

        Kedilerin stresini piyanoyla azaltıyor

        Klasik müziğin, kedilerin tedavi sürecini hızlandırdığını düşünen veteriner hekim Tarkan Özçetin, can dostlarına piyanoyla terapi hizmeti veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:43
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        Çankaya'daki özel bir kedi kliniğinin sahibi Özçetin, yaklaşık 30 yıldır veterinerlik yapıyor. Hayvanlarla ilgili bilimsel araştırmalar yapan Özçetin, piyano bazlı enstrümantal müziklerin, kediler üzerinde sakinleştirici ve iyileştirici etkisini fark etti.

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        Kliniğine piyano alan Özçetin, cerrahi operasyonların tamamlanmasının ardından uzman veterinerlerin gözetimine alınan kedilerin tedavisinde klasik müzikten yararlanıyor.

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        "MÜZİK STRESLERİNİ YOK ETTİ"

        Veteriner Özçetin, müziğin asırlardır hastalıkların tedavisinde kullanılan alternatif bir yöntem olduğunu belirtti.

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        Müziğin insanlar kadar hayvanların ruhunun da "gıdası" olduğunu dile getiren Özçetin, kedilerin seslere duyarlı canlılar olduğunu, en ince frekanstaki ses dizilimlerinden yüksek, tiz seslere kadar birçok tınıyı hissedebildiklerini ve duygularıyla seslere karşılık verebildiklerini söyledi.

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        Müziğin kediler üzerindeki etkisini gözlemlemek için kliniğe piyano aldıklarını belirten Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        " 'Neden kediler için de böyle bir tedavi olmasın?' dedik. Kediler seslere karşı bazen aşırı reaksiyon gösterdiği için nasıl olacağı konusunda başta endişelendik. Özellikle de ağır hasta kedilerin tepkileri konusunda tereddüt ettik. Ama düşündüğümüzün tam tersi oldu, sonuçtan çok memnunuz.

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        Kedilerin, en çok da agresif kedilerin piyanonun yumuşak tonlarıyla rahatlayıp sakinleştiklerini tespit ettik. Müzik, hastalıklarından dolayı stresli olan kedilerin o streslerini yok etti."

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        Klinikte asistanlık yapan veterinerlik öğrencisi Enes Biçer'in belirli zamanlarda kedilere piyano çaldığını ve böylece kedilerin diğer hastalıklarının yanı sıra ruhsal sağlıklarını da tedavi ettiklerini söyleyen Özçelik, hayvan besleyenlere evde yalnız kalan can dostlarına klasik müzik dinletme önerisi yaptı.

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        Biçer, piyanoyla kedilere resital sunduğunu dile getirerek, "Sakinleşiyorlar, gelip kucağıma yatıyorlar, kendilerini sevdirmeye çalışıyorlar. Sadece dinlemekle de kalmıyorlar, bazıları patileriyle bazıları da miyavlayarak eşlik ediyor" dedi.

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        #Tarkan Özçetin
        #klasik müzik
        #veteriner
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