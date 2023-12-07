Kedilerin stresini piyanoyla azaltıyor

Müziğin insanlar kadar hayvanların ruhunun da "gıdası" olduğunu dile getiren Özçetin, kedilerin seslere duyarlı canlılar olduğunu, en ince frekanstaki ses dizilimlerinden yüksek, tiz seslere kadar birçok tınıyı hissedebildiklerini ve duygularıyla seslere karşılık verebildiklerini söyledi.

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" 'Neden kediler için de böyle bir tedavi olmasın?' dedik. Kediler seslere karşı bazen aşırı reaksiyon gösterdiği için nasıl olacağı konusunda başta endişelendik. Özellikle de ağır hasta kedilerin tepkileri konusunda tereddüt ettik. Ama düşündüğümüzün tam tersi oldu, sonuçtan çok memnunuz.