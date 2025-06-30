Keith Kellogg'dan Dmitriy Peskov'a yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a yanıt verdi.

Kellogg, Kyiv İndependent isimli gazetenin haberini alıntılayarak "Rusya'nın, barış görüşmelerini yavaşlatan tarafın ABD ve Ukrayna olduğuna dair iddiası temelsiz. Başkan Trump, savaşı bitirme konusunda tutarlı ve son derece kararlı oldu." dedi.

Kellog ayrıca "Rusya, Ukrayna'da sivil hedefleri bombalarken, zaman kazanmaya devam edemez." şeklinde konuştu.

Peskov’s recent comments on the state of negotiations are Orwellian. Russian claims that it is the US and Ukraine stalling peace talks are unfounded. President Trump has been consistent and adamant about making progress to end the war. We urge an immediate ceasefire and a move to… pic.twitter.com/vCQoF1XEtd — Keith Kellogg (@generalkellogg) June 30, 2025

"EN KISA ZAMANDA NETLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere tarihinin en kısa zamanda netleşmesini beklediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerenin ne zaman düzenleneceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bunun en kısa zamanda netleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

*Fotoğraf: REUTERS/Carlos Barria, temsilidir