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Kekik yağı nasıl tüketilir? Kekik yağı su ile içilir mi?

Kekik yağı içeriğindeki bileşenler sayesinde çok değerli bir yağdır. Antiseptik ve antibakteriyel özelliğinden dolayı yüzyıllardır halk hekimliğinde kullanılmaktadır. Bugün de her evde mutlaka bulunması gereken bir yağdır. Peki kekik yağı ne işe yarar? Kekik yağı zayıflatır mı? Kekik yağı bebeklerde nasıl kullanılır? İşte kekik yağı ile ilgili her şey…

Kekik Yağı Nasıl Tüketilir? Kekik Yağı Su ile İçilir Mi?
HABERTURK.COM

Kekik Yağı Nasıl Tüketilir?

Kekik yağı içeriğindeki bileşenler sayesinde güçlü, aromatik ve uçucu bir esansiyel yağdır. Bu sebeple kekik yağının doğrudan tüketilmesi önerilmemektedir. Kekik yağ hem dahili hem de harici olarak kullanılabilen yağlardan biridir. Kekik yağının başka bir yağ ile karıştırıp kullanabiliriz. Burada akıllara hemen kekik yağı su ile içilir mi sorusu da gelmektedir. Evet, kekik yağının bir diğer dahili kullanımı suya birkaç damla kekik yağı damlatıp öyle tüketmektir. Kekik yağını bir diğer tüketme şekli ise bir bardak sıcak suya 2 damla kadar kekik yağı damlatıp çay olarak tüketmektir. Kekik yağı güçlü bir akne gidericidir. Bu güçlü özelliğinden dolayı da tek başına cilde sürülmesi önerilmemektedir. Zeytinyağı ile karıştırıp bir pamuk yardımıyla cilde rahatlıkla uygulanabilir.

Kekik Yağı Ne İşe Yarar?

Kekik yağı, antiviral ve anti bakteriyel bir yağdır.

  • Karvakrol etken maddesiyle virüslerle savaşır ve vücuda girmesini engeller.
  • Aynı zamanda içeriğindeki A ve E vitamini sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cildi besler ve güçlendirir. Kekik yağı ciltte sivilceye neden olan bakterileri azaltmada etkilidir.
  • Saç dökülmesini önler. Hindistan ceviz yağı, jojoba yağı ya da üzüm çekirdeği yağı ile kekik yağını karıştırıp masaj yaparak kullanabilirsiniz.
  • Araştırmalar kekik yağının meme kanseri ile savaşmada etkili olabileceğini ortaya koymuştur.
  • İçeriğindeki Timol etken maddesi ile öksürüğü azaltmada ve soğuk algınlığının giderilmesinde yardımcı olur. Aynı zamanda timol etken maddesinin iltihabı ve enfeksiyonu azalttığı yönünde çalışmalar mevcuttur.
  • Kekik yağı ile ağız ve diş sağlığını korumak için gargara yapabilirsiniz.
  • Güçlü bir aromatik yağ olan kekik yağını buhar yöntemiyle kullanıp gün içinde hem yorgunluğu giderebilir hem de zihninizi rahatlatabilirsiniz.
  • Bir diğer kullanımda ise kekik yağını banyo suyunuza ekleyip, rahatlatıcı bir terapi yapabilirsiniz.
  • Kekik yağı güçlü bir böcek kovucudur. Bu sebeple bir sprey şişesine su doldurup içerisine 15 damla kekik yağı damlatabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında sivrisinek için hazırladığınız bu karışımı vücudunuzda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
  • Diğer yandan kekik yağı kendi deodorantınızı yapmak için de kullanabilirsiniz. Bunun için karbonat, hindistancevizi yağı ve birkaç damla aromatik kekik esansiyel yağını kullanabilirsiniz.

Kekik Yağı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kekik yağı içeriğindeki bileşenler sayesinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlar;

  • Solunum yollarından kaynaklı rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.
  • Karyofilen ve kamfen bileşenleri sayesinde antiseptik özellikler gösterir. Aynı zamanda antibakteriyel özelliği sayesinde vücutta bakteri oluşumunu engeller.
  • Cilt sağlığını destekler.
  • Diş hastalıklarının önlenmesinde yardımcı olur. Ağızdaki enfeksiyonları giderir ve ağız kokusunu önler.
  • Sivrisinek, bir, pire ve tahta kurusu gibi haşerelerde doğal bir ilaçtır. Su ve kekik yağı ile hazırladığınız karışımı hem kendinizde hem de ev temizliğinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
  • Kekik yağı doğal bir uyarıcıdır ve kan dolaşımını harekete geçirir. Kalp kaslarını güçlendirir, kan akışını düzenler.
  • Stres ve kaygıyı azaltmada yardımcıdır.
  • Kekik yağı vücuttaki hormonları dengelemek ve düzenlemek için doğal bir ilaçtır. Kekik yağının aynı zamanda menopoz geciktirdiği de bilinmektedir. Regl ağrılarını hafifletmede yardımcıdır.
  • Hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu arttırır.
  • Göz sağlığını korur.
  • Mide ve bağırsaklardaki gaz oluşumunu engeller.
  • Mantar hastalıklarının giderilmesinde yardımcıdır. Bunun için bir kovaya ılık su doldurup içerisine 5 damla kekik yağı damlatıp ayaklarınızı yaklaşık yarım saat bu suda bekletebilirsiniz.

Kekik Yağı Zayıflatır Mı?

Kekik yağı, zayıflama kürlerinin içerisine etken madde olarak katılabilir. Kekik yağının bölgesel zayıflama çalışmalarında kullanıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte kekik yağının kolesterol düşürücü bir etkisi vardır. Bu da yağ yakımını hızlandırır.

Kekik Yağı Bebeklerde Nasıl Kullanılır?

Kekik yağı vücuda birçok faydası olan bir yağdır. Bununla birlikte kekik yağını demir emilimini önleyebildiği için hamilelik döneminde anne ve bebek için riskli olabilmektedir. Kekik yağının bebek ya da daha genel bir ifadeyle 5 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Bu yaşın üstündeki çocuklarda 1 damla kekik yağını 1 çay kaşığı zeytinyağı ile seyreltip, ayak tabalarına sürebilirsiniz. Yine de kekik yağını hamilelikte ve bebeklerde kullanmadan önce bir doktora danışmak gerekir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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