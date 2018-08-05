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Kelebekler Vadisi'nde "tehlikeli seyir"

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nin kayalıklarına çıkan turistler, tehlikeye aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çektiriyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, yaptığı açıklamada, vadinin manzarasını izlemek, fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyen kişilerin kayalıklara çıktığını söyledi. Karaburun, "İnsanların bu kadar fazla ilgi gösterdiği bir noktaya cam teras yapılıp tanıtımı daha da artırılabilir. Kazalar yaşanmasına rağmen önlem de alamıyoruz. Ya bir önlem alınmalı ya da tamamen kapatılmalı. Yoksa kazalar olmaya devam edecek" dedi

05.08.2018 - 13:06 | Güncelleme: AA

Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ilgi giderek artıyor. Faralya Mahallesi'ndeki vadiyi kayalıklardan izlemek ve öz çekim yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, araçlarından inerek kayalıklarda yaklaşık 50 metre yürüyor. Daha sonra uçurumdaki hiçbir önlem bulunmayan noktalara ulaşan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden vadinin manzarasında fotoğraf çektiriyor.

 



"YA BİR ÖNLEM ALINMALI YA DA TAMAMEN KAPATILMALI"

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vadinin manzarasını izlemek, fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyen kişilerin kayalıklara çıktığını söyledi. Manzaranın göründüğü kayalıkların orada her zaman 40-50 aracın bulunduğunu belirten Karaburun, "Dünyada iki kelebekler vadisi var. Birisi Yunanistan'da, birisi de burada. Bu güzelliğin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların bu kadar fazla ilgi gösterdiği bir noktaya cam teras yapılıp tanıtımı daha da artırılabilir. Kazalar yaşanmasına rağmen önlem de alamıyoruz. Ya bir önlem alınmalı ya da tamamen kapatılmalı. Yoksa kazalar olmaya devam edecek." diye konuştu.



Son olarak hamile bir kadının öz çekim yaparken kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiğini anımsatan Karaburun, insanların "Kadın nereden düşmüş?", "Nasıl düşmüş?" diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf çektirmek istediklerini kaydetti.Karaburun, noktaya bir seyir terası ya da oturma noktaları yapılması gerektiğini, önlem alınmazsa kazaların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.



"SOSYAL MEDYA UĞRUNA BURADAYIZ"

Arkadaşlarıyla Antalya’dan ilçeye tatile gelen Selin Uçan, Kelebekler Vadisi’ne ilk kez geldiğini söyledi.Vadinin fotoğraflarını daha önce internetten gördüğünü ve manzaranın kendisini etkilediğini belirten Uçan, "Gerçekten de güzel bir manzarası var. Biz de arkadaşlarımla buraya fotoğraf çekinmek için geldik. Kayalıklarda yürürken bir ara düşecek gibi oldum ve korktum. Biraz risk aldım. Aslında çok da doğru bir şey yapmadım ama sosyal medya uğruna, fotoğraf çekilebilmek için buradayız. Manzara çok güzel görünüyor." dedi.



Bolu'dan 5 gün önce tatil için Fethiye'ye gelen Merve Aksoy da Kelebekler Vadisi manzarasında fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını anlattı.Çıktıkları kayalıklardan hamile bir kadının düşüp öldüğünü de medyadan takip ettiğini dile getiren Aksoy, "İnsanlar fotoğraf çekinmek uğruna kendilerini tehlikeye atabiliyorlar. Biz de fotoğraf çekinmek için geldik ama gerçekten çok zorlandık. Buraya seyir terası yapılabilir ya da önlem alınabilir. Burada uyarı levhaları bile yok." dedi.



"İNANILMAZ DERECEDE TEHLİKELİ"

Safranbolu'dan eşiyle tatile gelen Alper Samet Bulut da şöyle konuştu:"Kelebekler Vadisi'ni görmeye geldim ama yükseklik korkum olduğu için kenara yaklaşamadım. İnanılmaz derecede tehlikeli. Çok korkunç. Şu anda yaklaşamadığım için fotoğraf da çektiremeyeceğim. Benim korkum da olduğu için yaklaşmıyorum. Kesinlikle buraya bir önlem alınması gerekiyor."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 45 dakika önce
    millet şaşırdı
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