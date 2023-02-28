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Kelle nasıl temizlenir? Evde kolay ve pratik kelle temizliği

Kurban bayramında sıklıkla tüketilen ve sofralarda yerini alan kelle paça, Türk mutfağının gözde yemeklerinden biri. Prof. Dr. Canan Karatay’ında birçok kez söylediği ve birçok hastalığa iyi gelen kelle vazgeçilemeyen yemeklerden biri. Yemesi bir o kadar güzel olsa da temizlenmesi zahmetli. Peki, kelle nasıl temizlenir?

Kelle Nasıl Temizlenir? Evde Kolay Ve Pratik Kelle Temizliği
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Kurbanlık koyunu kestikten hemen sonra koyunun başı ayrılıp derisi yüzülür ve sıcak su ile kıllardan arındırılmalıdır. Kılların kolaylıkla çıkması için bol sıcak suda bekletin. Böylece kıllardan kurtulmak daha kolay olacaktır.

Evde Kolay Ve Pratik Kelle Temizliği

Kelle temizlenmesi meşakkatlidir. Çünkü kesilmesi, tüylerinin alınması ve diğer kısımların alınması gerekir. Fakat her şeye rağmen en çok tercih edilen sakatatlardan biridir. Kelle besinsel faydalar ve proteinle doludur. Sağlığa faydaları ile bilinen kelle, kurban bayramı günlerinde veya yıl boyunca tercih ediliyor. Öyle ki çoğu kişi kelle paça içebilmek için sabah saatlerinde lokantaların yolunu tutuyor. Evde kelle temizlemek zahmetli olsa da temizleme işlemi güvenli olduğu için en çok tercih edilen sebeplerden biridir. İşte, evde kolay ve pratik kelle temizliği

  • Her şeyden önce, kuzu kafasını orta güçte bir muslukta yıkamalısınız (böylece kan ve kir kalıntılarını gidecektir).
  • Kuzunun başını kısa bir süre sobanın üzerine ya da bir ateşe koyarak kılları yakın.
  • Kafayı soğuk suyla bir kapta durulayın.
  • Kelleyi düz, kuru bir nesneye sabitleyin, elinize büyük bir bıçak veya balta alın ardından kafayı ortadan ikiye kesin. Başın ortasından beyne kadar tamamen balta ile ayırın.
  • Beyinleri ve dili farklı kaplara koyarak çıkarın (bunlar kafadan ayrı pişirilir).
  • Başın her iki yarısını da arındırmak için 15 dakika soğuk suda bekletin.
  • Suyu sık sık değiştirin ve limonlu ya da sirkeli soğuk suda tekrar ıslatın.
  • Son olarak kafayı sudan çıkarın ve suyunu iyice süzdürün. Mevcut su berraklaşana kadar su içerisinde tutun.
  • Kelleyi tamamen kandan ve kıllardan arındırdıktan sonra ocağa alın ve kaynatın suyun yüzeyinde kalan tüm köpüğü almayı unutmayın.

Kelle Paça En Kolay Nasıl Temizlenir?

Kelle paçalar genellikle kasaplarda temizlenir, ancak taze kelle paçalarınız varsa ve paçaları temizlemenin yollarını arıyorsanız birkaç detaydan sonra sizlerde kelle paçayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kelle paça lezzetli olmasının yanı sıra mükemmel bir B vitamini, demir, fosfor ve kalsiyum kaynağıdır. Kuzunun iç organlarına ait olmadıkları için az yağlıdırlar. Peki, kelle paça en kolay nasıl temizlenir? Paçaları temizlemeye başlamadan önce elinizde keskin bir bıçak, mutfak maşası, ocak, kap ve yeteri kadar su bulunmalıdır.

Paçalarda hala kıllar varsa, kısa bir süre ocağa koyarak yakabilirsiniz. Maşayla ters çevirerek kılları yakın. Paçalar soğuduktan sonra derileri bıçak yardımıyla sıyrılır. Paçaları bir muslukta veya su dolu bir kapta yıkayın. Daha sonra paçaları tuzla ovun ovduktan sonra da sıcak suda 15 dakika bekleterek haşlayın. Paçayı, toynak hizasında ikiye bölün (tamamen ayırmadan) Dilerseniz içlerindeki kemiği bıçakla çıkarabilirsiniz. Paçaları tekrar soğuk suda yıkayıp süzmeye bırakın. Kuzu paçaları tüketmeden önce 2 veya 3 saat kaynatmak önemlidir.

Kelle Kaç Saat Suda Bekletilir?

Kelleyi kandan tamamen arındırmak için bir gece öncesinden suda bekletmek en iyisi olacaktır. Kelle kaç saat suda bekletilir? En iyi işlem kelleyi 1 gün boyunca suda bekletmek olacaktır. Ertesi gün suyu sürekli değiştirin. Kandan tamamen arındıktan sonra pişirme işlemine geçebilirsiniz. Kelle ve beyindeki kanı çıkarmak için 30 dakika boyunca bol soğuk suda bekletin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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