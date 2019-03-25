Gülman Group’un patronu Kemal Gülman’la 21 yıllık eşi Feryal Gülman, 2013'te karşılıklı boşanma davası açmıştı. Feryal Gülman, kendisini 22 yaşında genç bir kızla aldattığını iddia ederek Kemal Gülman’dan 200 milyon lira tazminat istemişti.

Mal tasfiyesi davaları da açan Feryal Gülman, kendisi için aylık 200 bin lira, oğlu içinse aylık 25 bin lira nafaka talep ettmişti. Bu arada Kemal Gülman, eşinin açtığı 200 milyon liralık davaya karşılık 500 bin lira tazminat istemli boşanma davası açtı. İşadamı, başka bir kadınla yaşadığı iddiasını ise o dönem red etmişti. Ancak, geçtiğimiz gün Kemal Gülman'ı Eskişehir'deki bir otelde, bir kadınla baş başa kahvaltı ederken sadece HT KULÜP'ten Reşit Özet yakaladı.

Akşam otelde kaldıkları bilinen Gülman ve genç arkadaşı, sabahın erken saatlerinde otelde kahvaltı yaptıktan sonra Eskişehir'in sakin mekanlarında gezerek hafta sonunun tatilin tadını çıkardılar.