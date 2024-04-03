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        Haberler Yaşam Kemal Sunal kaç yaşında öldü? Kemal Sunal kimdir, nerede ve ne zaman hayatını kaybetti?

        Kemal Sunal kaç yaşında öldü? Kemal Sunal kimdir, nerede ve ne zaman hayatını kaybetti?

        Türk sinemasının efsanevi figürlerinden biri olan usta oyuncu Kemal Sunal'ın yapımları hala izleyici rekorları kırmaya devam ediyor. Kemal Sunal'ın filmleri her seyirci için benzersiz bir deneyim sunuyor, izleyenlerin ilgisini çekerek Sunal'ın hayatını araştırmalarına neden oluyor. Peki, Kemal Sunal kimdir? Ne zaman ve kaç yaşında vefat etti? İşte bu soruların detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:25
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        Kemal Sunal kaç yaşında öldü?
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        Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın filmleri günümüzde de ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekremö İmamoğlu’nun Kemal Sunal Müzesi açılışı duyurusuyla sevenleri heyecanlanırken, Kemal Sunal hakkında yapılan araştırmalar hakkında da artış yaşandı.

        Kemal Sunal Kimdir?

        Kemal Sunal, 11 Kasım 1944'te İstanbul'da doğan Türk sinemasının efsanevi komedyenlerinden biridir. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan Sunal, Ertem Eğilmez'in kendisini keşfetmesiyle sinemaya adım atmıştır.

        Sunal, Hababam Sınıfı, Salak Bacanak, Süt Kardeşler, Tosun Paşa ve Mavi Boncuk gibi filmlerde canlandırdığı saf, iyi niyetli ve sempatik karakterlerle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmuştur. Filmleri, toplumdaki aksayan yönleri hicveden ve alt sınıflardan insanların mücadelelerini anlatan bir tarza sahipti.

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        Sunal'ın oyunculuğu, doğallığı, mimikleri ve doğaçlama yeteneğiyle öne çıkmıştır. Samimi ve sıcak kişiliğiyle de izleyicilerle kurduğu bağ, onu Türk sinemasının en sevilen isimlerinden biri haline getirmiştir.

        Kemal Sunal Kaç Yaşında Öldü?

        Kemal Sunal 2000 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Sunal hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı.

        Kemal Sunal Nereli?

        Kemal Sunal’ın İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir.

        Kemal Sunal Nerede Öldü?

        Kemal Sunal en büyük fobisi olan uçakta hayatını kaybetmiştir. Kemal Sunal'ın uçak fobisi filmleri ve programları için yurt dışına çıkması gerektiğinde bile kara yoluyla seyahat etmesine neden olmuştur. Sunal'ın uçak korkusu hakkında birçok hikaye anlatılır. Bir hikayeye göre, bir film çekimi için Trabzon'a gitmesi gerektiğinde, uçağa binmekten o kadar korkmuştur ki, filmin yapımcısı onu özel bir jetle göndermek zorunda kalmıştır.

        Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a giderken istemeyerek de olsa uçakla seyahati tercih etmiştir. Görgü tanıklarına göre uçağın kalkışı sırasında panik atağa yakalanan Sunal'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği söylenmektedir.

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        Kemal Sunal Özel Hayatı

        Kemal Sunal, ilkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda, ortaokulu İstanbul Atatürk Ortaokulu'nda ve liseyi Vefa Lisesi'nde tamamladı. Ardından, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ne başladı.

        Ancak, 12 Eylül döneminde yaşanan olaylar sebebiyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

        Aile hayatında da aktif olan Kemal Sunal, 1974 yılında Gül Sunal ile evlendi ve bu birliktelikten iki çocukları oldu: Ali Sunal ve Ezo Sunal. Eşi Gül Sunal, ev işleriyle ilgilenirken, kızı Ezo Sunal psikolog olarak çalışmaktadır. Oğlu Ali Sunal ise babasının izinden giderek oyunculuk yapmaya başladı.

        Kemal Sunal 12 Eylül dönemindeki olaylardan dolayı tamamlayamadığı eğitimini de tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Aslında, liseyi de 11 senede bitirmesine rağmen, azmi sayesinde üniversiteyi 27 senede tamamlamıştır. Sunal, tiyatroya devam ederken 1974 yılında Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'na girmiş fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini ara vermek zorunda kalmıştır. 1992 yılında çıkan öğrenci affından yararlanarak eğitimine tekrar başlayan Sunal, 1995 yılında 43 yaşındayken diplomasını almıştır.

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        Kemal Sunal'ın hobileri arasında balık tutma öne çıkıyordu ve ayrıca futbol oynamak ve kitap okumak da en sevdiği aktiviteler arasındaydı. Ayrıca, Beşiktaş'a olan tutkusu da bilinir.

        Kemal Sunal Kariyeri

        Kemal Sunal’ın rol aldığı filmler şunlardır:

        • Abuk Sabuk Bir Film
        • Atla Gel Şaban
        • Avanak Apti
        • Bekçiler Kralı
        • Bıçkın
        • Boynu Bükük Küheylan
        • Canım Kardeşim
        • Çarıklı Milyoner
        • Çöpçüler Kralı
        • Davacı (film)
        • Davaro
        • Deli Deli Küpeli
        • Devlet Kuşu (film)
        • Doktor Civanım
        • Dokunmayın Şabanıma
        • Düttürü Dünya
        • En Büyük Şaban
        • Garip (film)
        • Gerzek Şaban
        • Gol Kralı (film)
        • Gurbetçi Şaban
        • Gülen Adam
        • Güllü Geliyor Güllü
        • Hababam Sınıfı (film)
        • Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (film)
        • Hababam Sınıfı Tatilde
        • Hababam Sınıfı Uyanıyor (film)
        • Hanzo
        • Hasret (film)
        • İbo ile Güllüşah
        • İnatçı
        • İnek Şaban (film)
        • İyi Aile Çocuğu
        • Japon İşi
        • Kanlı Nigâr (film, 1981)
        • Kapıcılar Kralı
        • Katma Değer Şaban
        • Keriz
        • Kibar Feyzo
        • Kılıbık
        • Kiracı (film)
        • Koltuk Belası
        • Korkusuz Korkak
        • Köyden İndim Şehire
        • Köşeyi Dönen Adam
        • Mavi Boncuk (film, 1974)
        • Meraklı Köfteci
        • Oh Olsun (film)
        • Ortadirek Şaban
        • Öğretmen (film)
        • Polizei (film)
        • Postacı (film)
        • Propaganda (film)
        • Sahte Kabadayı
        • Sakar Şakir
        • Salak Milyoner
        • Salako
        • Sevimli Hırsız
        • Sosyete Şaban
        • Sürgün (film, 1992)
        • Süt Kardeşler
        • Şaban Oğlu Şaban
        • Şaban Pabucu Yarım
        • Şabaniye
        • Şark Bülbülü
        • Şaşkın Damat
        • Şendul Şaban
        • Talih Kuşu (film, 1989)
        • T (devam)
        • Tarzan Rıfkı
        • Tatlı Dillim
        • Tokatçı
        • Tosun Paşa (film, 1976)
        • Umudumuz Şaban
        • Uyanık Gazeteci
        • Üç Kağıtçı (film)
        • Varyemez
        • Yakışıklı
        • Yalancı Yarim (film)
        • Yedi Bela Hüsnü
        • Yoksul (film, 1986)
        • Yüz Numaralı Adam
        • Zehir Hafiye
        • Zübük (film)

        Kemal Sunal, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülmüştür. En önemli ödülleri şunlardır:

        • Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Kapıcılar Kralı)
        • Ankara Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Düttürü Dünya)
        • 1982: Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri
        • 1998: Antalya Altın Portakal Film Festivali
        • 2013: 19. Altın Koza Film Festivali
        • 1978: Milliyet Gazetesi Yılın Oyuncusu
        • 1982: Ses Dergisi Yılın Oyuncusu
        • 1983: Hey Dergisi Yılın Erkek Oyuncusu
        • 1987: Magazin Gazetecileri Derneği Yılın Oyuncusu
        • 1999: Türkiye Gazetesi Yılın Oyuncusu
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