BEREN SAAT DE ROL ALDI

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Kenan Doğulu, Bora Uzer ve Ozan Turgut’la yazdığı “Issız Ada” şarkısına Dominik Cumhuriyeti’nde klip çekti. Eşi Beren Saat’in de göründüğü o klip, Doğulu’nun önceki gün düzenlediği yeni albüm dinletisinin sonunda gösterildi.

YOLLARI AYRILDI MI?

Klipte Saat’i gören bir davetlinin “Klip boşanmadan önce mi çekildi, sonra mı?” sorusu ortamda buz gibi rüzgarlar estirdi. Doğulu, soruyu duymazdan geldi.

Bir süredir aralarının açık olduğu konuşulan çiftin gerçekten boşanıp boşanmadığı sorusu akıllara takıldı.

DOMİNİK’E BİRLİKTE GİTTİLER

Kenan Doğulu’nun Dominik’te çektiği yeni klibi “Issız Ada”da ünlü şarkıcının eşi Beren Saat de rol aldı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği klibin ilk gösterimi önceki günkü yeni albüm dinletisinde yapıldı.