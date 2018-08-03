Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Kenan Doğulu, 22 Haziran 2017'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konseri sırasında sahne boşluğuna düşerek büyük bir tehlike atlatmıştı. 2 metrelik yükseklikten boşluğa düşen Doğulu, ciddi bir yara almadan konserini tamamlamayı başarmıştı.

Ünlü sanatçı, 13 ay sonra yine Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

Kenan Doğulu'nun geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsiz olayın tekrarlanmaması için konserin organizatörleri özel önlem alarak sahneyi bütün boşluklar kapanacak şekilde düzenledi.

Tuvana Türkay, Buse Tektaş ve İrem Sak'ın da izlediği konseri Beren Saat, her zaman olduğu gibi sahne arkasından takip etti.

TUVANA TÜRKAY





BUSE TEKTAŞ

İREM SAK





Kenan Doğulu, konserinde sık sık tek kullanımlık plastiklerin doğaya verdiği zararın büyüklüğüne dikkat çekerken sahnedeki ekranlarda bu konuda kısa filmler gösterildi.

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