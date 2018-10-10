Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru

10.10.2018 - 08:17 | Güncelleme:

Sosyal medyada zayıf haliyle gündem olan Beren Saat, önceki akşam eşi Kenan Doğulu ile Cihangir’de görüntülendi. Saat, verdiği kiloların yanı sıra 4 bin 700 TL’lik terliğiyle dikkat çekti

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    Makaron'dan Umut Ünver'in haberine göre, Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda yemek yedi. 

  • 2 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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    Mekandan el ele ayrılan çift, muhabirlerin “Yapılan bir ankette ‘En cool çift’ seçildiniz. Ne diyorsunuz?” sorusuna kahkaha atarak karşılık verdi.  

  • 3 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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    Beren Saat, yeni sezonda Kıvanç Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçeceği iddialarını “Yok böyle bir şey” diyerek yalanladı. 

  • 4 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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    Tüylü terlikleriyle dikkat çeken Saat’in son dönemde bir hayli kilo verdiği de gözlerden kaçmadı. 

  • 5 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 6 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 7 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 8 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Kenan Doğulu ile Beren Saat'i güldüren soru! Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kimdir? - Magazin haberleri
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