Beren Saat'in yüzü gülüyor

Giriş: 30.03.2019 - 11:53 | Güncelleme:  

Kenan Doğulu'nun oyuncu eşi Beren Saat, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Setten çıkan oyuncunun keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Kenan Doğulu'nun oyuncu eşi Beren Saat, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

  • 2Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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    Son zamanlarda eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları yönünde haberler çıkmasından dolayı bir hayli keyifsiz olan Beren Saat'e gazeteciler, "Sizi uzun zamandır böyle keyifli görmemiştik. Sebebi nedir?" diye sordu.

  • 3Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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    "ÇOK MUTLUYUM"

    Beren Saat, "Artık çalışıyorum. Dizinin çekimleri başladı. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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    Geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Boşanmıyoruz" açıklaması sorulması üzerine ise, Beren Saat, "Arkadaşlar iyi akşamlar" diyerek oradan ayrıldı.

  • 5Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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    Güzel oyuncunun set sonrası Etiler'de bulunan bir hastaneye uğradığı öğrenildi.

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  • 27Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 30Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 31Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 32Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 33Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 34Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 35Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 36Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 37Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 38Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 39Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 40Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 41Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 42Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 43Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 44Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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  • 45Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in yüzü gülüyor - Magazin haberleri
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