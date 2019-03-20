Beren Saat kendisini işine verdi

Beren Saat, Kenan Doğulu ile çatırdayan evliliği nedeniyle zor günler geçirse de sonunda kendisini işine verdi. Göbeklitepe adlı dizide özel güçleri olan bir kadını canlandırmaya hazırlanan Saat, arkadaşlarıyla Nişantaşı’nda girdiği bir kafede yaklaşık iki saat toplantı yaptı. Güzel oyuncunun yüzük parmağındaki alyansını çıkardığı görüldü