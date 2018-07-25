Beren Saat plajı temizledi

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’nun konseri için geçen hafta sonu Bodrum’a gitmişti. Çift, yakın arkadaşları Volkan Bayükhanlı’nın sahibi olduğu bir otelde kalıyor. Rahat rahat denize girmek için sabah erkenden plaja inen Saat, önce mıntıka temizliği yaptı, akşamdan atılan çöpleri topladı