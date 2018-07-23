Kenan Doğulu’dan Bodrum’da muhteşem konser

Kenan Doğulu yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor. Yaz konserleri kapsamında Ege’yi karış karış gezen Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro’da binlerce hayranı ile muhteşem bir buluşmaya imza attı. Doğulu, konserinin sonlarına doğru sahnesinde ağırladığı minik bir hayranıyla muhteşem bir de düet yaptı