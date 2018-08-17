Kerem Alışık'ın arkadaşlarıyla sohbeti objektiflere yansıdı

Türk Sineması'nın başarılı oyuncuları arasında yer alan Kerem Alışık, bir otelin iskelesinde Kenan-Güler Erçetingöz çifti ile bir araya geldi. Arkadaşları ile sohbet edip kahve içen oyuncu, sonrasında objektiflere poz verdi