Keşmir’de üst düzey politikacıya saldırı 0:00 / 0:00

Polis saldırıdan, Keşmir’in Hindistan’ın yönettiği bölümünde, yıllardır Hindistan yönetimine karşı çıkan isyancı grubu sorumlu tuttu. Ancak çarşamba günü düzenlenen saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Şüpheli saldırganlar geçen yıl Keşmir’de Hint milliyetçiliği mottosuyla bilinen Hindistan Halk Partisi (Bharitaya Janata Partisi) üyelerine bir dizi suikast düzenlemişti.

AP’nin aktardığı habere göre, polis, düzenlenen saldırının çarşamba günü geç saatlerde gerçekleştiğini ve Rakesh Pandita’nın Keşmir’in güneyindeki bir kasabada arkadaşını ziyaret ettiği bir sırada ateş açıldığı söylendi.

Hindistan Halk Partisi’nden politikacı hastanede yaşamanı yitirdi. İki polis tarafından saldırıya uğrayan politikacı o gün arkadaşının yanına korumasız gitti.

Yeni Delhi'nin Keşmir'deki üst düzey yöneticisi olan Manoj Sinha ve BJP liderleri cinayeti kınadı. Sinha, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Teröristler alçak planlarında asla başarılı olamayacaklar ve bu tür iğrenç eylemlerin sorumluları adalete teslim edilecek." açıklamasını yaptı.

KEŞMİR SORUNU

Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüş durumda ve her ikisi de bölgenin tamamında hak iddia ediyor. 1989’dan itibaren bölgede ikili arasında mücadele devam ediyor ve iki ülke arasında sınır bölgesinde sık sık çatışmalar çıkıyor.

Hindistan Pakistan’ı militanlıkla suçlarken, Pakistan’da bunu meşru özgürlük mücadelesi olarak adlandırıyor. Binlerce kişini hayatını kaybettiği Keşmir ‘de gerginlik 2019 yılında daha da tırmandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Hindistan’ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.