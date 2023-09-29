Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!

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Yapılan açıklamada, "Ağaç dünyaca ünlü bir simge. Vandalizm bölgede ve ötesinde şok ve öfkeye neden oldu" denildi.

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Müfettiş Kevin Waring "Bu inanılmaz derecede üzücü bir gün. Ağaç Kuzey Doğu'nun simgesiydi. Bu bölgede yaşayan ya da bu bölgeyi ziyaret eden pek çok kişi tarafından seviliyordu" dedi.