Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
İngiltere'nin kuzeyindeki Hadrian Duvarı'nın yanında bulunan ve Kevin Costner'ın yer aldığı Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ikonik ağaç kesildi!
İngiltere'de bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun kuzeybatı sınırını koruyan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hadrian Duvarı'nın yanındaki 200 yıllık Sycamore Gap ağacı kasıtlı olarak kesildi...
Kevin Costner'ın 1991 yapımı Robin Hood: Hırsızlar Prensi filmiyle ünlenen ve bölgenin simgelerinden biri olan ağacın kesilmesi üzüntüyle karşılandı.
Northumbria polisi olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütürken 16 yaşında bir genç tutuklandı.
Yapılan açıklamada, "Ağaç dünyaca ünlü bir simge. Vandalizm bölgede ve ötesinde şok ve öfkeye neden oldu" denildi.
Müfettiş Kevin Waring "Bu inanılmaz derecede üzücü bir gün. Ağaç Kuzey Doğu'nun simgesiydi. Bu bölgede yaşayan ya da bu bölgeyi ziyaret eden pek çok kişi tarafından seviliyordu" dedi.
Üzücü manzarayla karşılaşan ilk isim olan Alison Hawkins, "Tam anlamıyla bir şoktu. Burası herkesin görmek istediği ikonik bir tabloydu. Doğanın bunu yapmasını affedebilirsiniz ama bu affedilemez" şeklinde konuştu.