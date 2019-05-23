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"KHK'lılar oy kullanabilir" kararının gerekçesi belli oldu

HABERTURK.COM

Yüksek Seçim Kurulu’nun kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine dair kararının gerekçesi de belli oldu. Başkan Sadi Güven’in İstanbul gerekçeli kararında yer alan karşı oy yazısında, “kamu hizmetlerinden kısıtlılık halinin mahkeme kararına dayanması gerekir. Seçilme hakkı olan kişinin seçme hakkı olmadığı söylenemez. Kaldı ki KHK ile ihraç edilenler 24 Haziran 2018 seçimlerinde de oy kullandı” denildi

Yüksek Seçim Kurulu



AK Parti İstanbul’da seçimin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesinde, kamu hizmetinden yasaklanan ya da kanun hükümde kararnamelerle görevinden ihraç edilenlerin oy kullanmasını da gerekçe göstermişti. AK Parti’nin dilekçesinde; kamu hizmetinden yasaklı olan 14 bin 591 Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı öne sürüldü. Ancak YSK AK Parti’nin bu itirazını “KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanma hakkı vardır” diyerek, 2’ye karşı 9 üyenin oyuyla reddetmişti.  

GEREKÇE BAŞKANIN GÜVEN’İN KARŞI OY YAZISINDA
YSK’nın KHK’lıların oy kullanabileceğine dair kararının gerekçesi de belli oldu. YSK’nın söz konusu gerekçesi YSK Başkanı Sadi Güven’in İstanbul seçimlerine neden yenilenmemesine yönünde oy kullandığına dair muhalefet şerhinde yer aldı.

KABAOĞLU KARARI ÜZERİNDEN ANLATTI
Başkan Güven, YSK’nın CHP Milletvekili İbrahim Özden Kabaoğlu kararı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran 2018 seçiminde aday gösterilen ve KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Özden Kabaoğlu’nun milletvekili seçilme yeterliliği bulunmadığını öne sürülmüştü. Ancak YSK bu yönde yapılan itirazı reddetti. Ret gerekçesinde; “Anayasanın 76., 2839 sayılı Kanunun 11. maddesindeki, kamu hizmetlerinden kısıtlılık halinin mahkeme kararına dayanması gerektiği, ilgili hakkında kısıtlılığa ilişkin herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (2). fıkrasındaki düzenlemenin de milletvekilliğini kapsamadığı anlaşılmakla, itirazın reddine karar verilmesi gerekmiştir” denildi.

“SEÇİLME HAKKI OLANIN SEÇME HAKKI DA VARDIR”
Bu kararı anımsatan YSK Başkanı Sadi Güven karşı oy yazısında; “Seçilme hakkı olan kişi için seçme hakkı olmadığı söylenemez. Kaldı ki Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenler 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin tamamında oy kullanmış olup AK Parti’nin bu itirazı iki sayın üyemizin muhalefeti ile ve çoğunluk kararı ile iptal nedeni olarak değerlendirilmemiştir” ifadelerini kullandı.

 

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